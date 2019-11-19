В Тюменской области на трассе сгорел пассажирский автобус

На трассе в Уватском районе сгорел пассажирский автобус, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления МЧС.

В 9.41 очевидцы рассказали спасателям, что на дороге, примыкающей к федеральной автотрассе Тюмень – Ханты-Мансийск у посёлка Демьянка, горит моторный отсек автобуса. Он ехал по маршруту "Сургут – Демьянка", пассажиров внутри не было.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, причины и ущерб происшествия устанавливаются.