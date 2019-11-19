В Югре разрешили бесплатно кормить совершеннолетних школьников из многодетных семей

Депутаты Югры на сегодняшнем заседании в двух чтениях поддержали изменения в закон об организации питания в школах, передает корреспондент Накануне.RU.

Школьники из многодетных семей, которые по достижению совершеннолетия исключались из состава многодетной семьи и теряли право на бесплатное двухразовое питание, отныне сохранят за собой это право до окончания учебы в образовательном учреждении.

"Некоторые лица, несмотря на достижение совершеннолетия, остаются учениками общеобразовательных организаций, находятся на иждивении у родителей", - подчеркнул депутат Василий Филипенко.

Льгота распространяется на учеников муниципальных и частных образовательных организаций.