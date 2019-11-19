05 Сентября 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
деньги, калькулятор (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

Резервный фонд правительства Югры увеличен на 900 миллионов

Депутаты думы ХМАО на сегодняшнем заседании приняли изменения в бюджет Югры на текущий год, передает корреспондент Накануне.RU.

Доходы бюджета были увеличены на 11,4 млрд руб. Основная корректировка произведена по налогам на прибыль и имущество организаций в связи с уточнением прогноза крупнейшими налогоплательщиками автономного округа. По налогу на прибыль рост доходов - 6,7 млрд руб., имущество - 1,1 млрд руб.

Сумма безвозмездных поступлений увеличена в 2019 г. на 2,4 млрд руб., в том числе на 1,3 млрд руб. средства из бюджета Тюменской области по программе "Сотрудничество", 1,2 млрд руб. доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.

Расходы увеличены на 4,5 млрд руб. Часть средств направлена на снижение уровня дефицита. В 2019 г. он снижен практически на 7 млрд руб. и составит около 13,5 млрд руб.

Дополнительно 1,1 млрд руб. получит в качестве субсидии "Фонд развития Югры", на предоставление субсидий муниципальным образованиям автономного округа для реализации полномочий в области жилищных отношений в сумме выделено почти 2 млрд руб.

Также дополнительные средства выделены на возмещение фактически понесенных затрат организациям водного транспорта, возникших в результате удешевления стоимости билетов на пассажирские перевозки в межмуниципальном сообщении в границах автономного округа по регулируемым тарифам в сумме 131,8 млн руб. - на предоставление субсидии организациям воздушного транспорта в целях удешевления межрегионального сообщения в сумме 52,6 млн руб. и на возмещение фактически понесенных затрат от основной деятельности "Аэропорт Урай" и "Аэропорт-Нягань" в сумме 31,5 млн руб. на 900 млн руб. увеличен резервный фонд автономного округа.

Кроме того, дополнительное финансирование направлено на выплаты содержания детей-сирот, приобретение медицинского рентгенологического оборудования, субсидии муниципалитетам в сфере ЖКХ и так далее.

Депутаты поддержали данную инициативу.

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Резервный фонд правительства Югры увеличен на 900 миллионов

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Теги: дума югры, изменения в бюджет 2019, субсидии



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