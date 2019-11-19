СКР возбудил уголовное дело из-за исчезновения редактора "Интерфакса" в Москве

ГСУ СКР по столице возбудило уголовное дело из-за исчезновения в Москве 29-летней Маргариты Игнатовой, редактора информационного агентства "Интерфакс", говорится в сообщении управления. Уголовное дело возбуждено, как обычно бывает в подобных случаях, по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

"По данным следствия, утром 17 ноября 2019 года молодая женщина ушла из дома, расположенного по Весенней улице в городе Москве, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", - сообщили в СКР.

Фото: Mash

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Маргариты Игнатовой, просят сообщить по телефонам: Тимирязевский МРСО 8-499-906-67-18, 8-495-690-44-51 – дежурная служба ГСУ СК России по городу Москве.