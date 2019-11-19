05 Сентября 2020
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Происшествия В России Москва
Маргарита Игнатова редактор Интерфакса (2019) | Фото: telegram-канал Mash

СКР возбудил уголовное дело из-за исчезновения редактора "Интерфакса" в Москве

ГСУ СКР по столице возбудило уголовное дело из-за исчезновения в Москве 29-летней Маргариты Игнатовой, редактора информационного агентства "Интерфакс", говорится в сообщении управления. Уголовное дело возбуждено, как обычно бывает в подобных случаях, по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

"По данным следствия, утром 17 ноября 2019 года молодая женщина ушла из дома, расположенного по Весенней улице в городе Москве, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", - сообщили в СКР.

Маргарита Игнатова редактор Интерфакса|Фото:telegram-канал Mash

Фото: Mash

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Маргариты Игнатовой, просят сообщить по телефонам: Тимирязевский МРСО 8-499-906-67-18, 8-495-690-44-51 – дежурная служба ГСУ СК России по городу Москве.

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СКР возбудил уголовное дело из-за исчезновения редактора "Интерфакса" в Москве

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Теги: маргарита игнатова, редактор, интерфакс, розыск, уголовное дело



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