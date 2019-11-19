У мужчины, угрожавшего "взорвать" Храм-на-Крови в Екатеринбурге, нашли муляж гранаты

Против мужчины, угрожавшего "взорвать" Храм-на-Крови в Екатеринбурге, полиция возбудила уголовное дело. Об этом Накануне.RU сообщил руководитель пресс-службы областного Главка Валерий Горелых.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором злоумышленник рассказывает, что он хочет уничтожить расположенный в центре города храм и другие здания. Позже его задержали по месту жительства, выяснилось, что никакой реальной угрозы не было. Также мужчина успел разбросать по Екатеринбургу листовки с аналогичными предупреждениями.

По данным Валерия Горелых, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сейчас он помещен под стражу.

"В одном из частных домов Чкаловского района, где мужчина проживает с супругой и двумя несовершеннолетними детьми, сыщики изъяли на экспертизу компьютер, телефон, камеру и большое количество листовок, аналогичных тем, что он распространял по городу. Также был изъят муляж гранаты", - уточнил полковник Горелых.

Напомним, родственники "минера" рассказывали, что он стал "проявлять признаки неадекватного поведения". Не исключено, что уральцу предстоит проверка психического здоровья.