Депутаты напомнили мэру Екатеринбурга о необходимости расселения аварийного жилья

В ходе заседания Екатеринбургской городской думы депутат Александр Колесников вновь напомнил о необходимости расселения аварийного жилья. Как передает корреспондент Накануне.RU, на этот раз он обратился лично к мэру города Александру Высокинскому, посетившему парламентариев.

"Первая ваша заслуга, товарищ мэр, будет, если вы переселите жителей из аварийного жилья, признанного аварийным самим главой города. Отселите людей из аварийного жилья, и будет вам честь и слава на все времена. Я настаиваю, чтобы на следующий год были заложены средства на это. У нас другие города, которые нам в подмётки не годятся, закладывают гораздо больше. Задача мэра, я считаю, чтобы он обивал пороги правительства области и федералов, потому что только там мы можем получить деньги. Нам дали как подачку Универсиаду, но там мы вынуждены отвечать 1 в 1, мы не угонимся за федералами", - рассказал депутат.

Ранее Колесников охарактеризовал как "преступление" трату денег на проект переезда гордумы из здания мэрии.