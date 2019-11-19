Депутаты напомнили мэру Екатеринбурга о необходимости расселения аварийного жилья

05 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО
Ленин, памятник Ленину, администрация Екатеринбурга, мэрия Екатеринбурга (2018) | Фото: Накануне.RU

Депутаты напомнили мэру Екатеринбурга о необходимости расселения аварийного жилья

В ходе заседания Екатеринбургской городской думы депутат Александр Колесников вновь напомнил о необходимости расселения аварийного жилья. Как передает корреспондент Накануне.RU, на этот раз он обратился лично к мэру города Александру Высокинскому, посетившему парламентариев.

"Первая ваша заслуга, товарищ мэр, будет, если вы переселите жителей из аварийного жилья, признанного аварийным самим главой города. Отселите людей из аварийного жилья, и будет вам честь и слава на все времена. Я настаиваю, чтобы на следующий год были заложены средства на это. У нас другие города, которые нам в подмётки не годятся, закладывают гораздо больше. Задача мэра, я считаю, чтобы он обивал пороги правительства области и федералов, потому что только там мы можем получить деньги. Нам дали как подачку Универсиаду, но там мы вынуждены отвечать 1 в 1, мы не угонимся за федералами", - рассказал депутат.

Ранее Колесников охарактеризовал как "преступление" трату денег на проект переезда гордумы из здания мэрии.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутаты напомнили мэру Екатеринбурга о необходимости расселения аварийного жилья

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Екатеринбург, мэрия, Высокинский, Колесников, бюджет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети