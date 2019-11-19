05 Сентября 2020
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Экономика В России
промышленность (2017) | Фото:

Росстат: промышленное производство растет в 2,5 раза быстрее ВВП

Промышленное производство в России в январе-октябре 2019 года выросло на 2,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, в том числе в октябре - на 5,5% по сравнению с сентябрем. Такие данные приводит Росстат.
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Больше всего выросла добыча полезных ископаемых - на 3,4%, в основном за счет роста предоставления услуг в этой области на 12,5% и добычи металлических руд на 5,5%.

Обрабатывающие производства выросли на 2,4%, но неравномерно. Так, производство лекарственных средств и медицинских материалов - на 18%, производство компьютеров, электронных и оптических изделий - на 10%, производство готовых металлических изделий (не считая машин и оборудования) - на 9,6%, ремонт и монтаж машин и оборудования - на 8,6%, производство мебели - на 6,7%, обработка древесины и производство изделий из дерева - на 6,4%. Также на 4,4% увеличилось производство пищевых продуктов, на 3,2% - производство бумаги и бумажных изделий.

Сократилось на 14% производство отдельных видов транспортных средств, а на 11% - табачных изделий.

По важнейшим видам продукции, в частности, выделятся сокращение выпуска: полупроводниковых приборов - в 2 раза, автобусов с технически допустимой максимальной массой более 5 т - в 2 раза, деревянных окон - на 22%, сигарет - на 13%. Также на 6% упало производство обуви и подшипников. Чулочно-носочных трикотажных изделий произведено на 5% меньше, постельного белья - на 4%.

Увеличилось, в частности, производство автобусов массой до 5 т на 67%, сжиженного газа - на 56%, алюминиевых деталей и конструкций - на 47%, бульдозеров - на 32%, тепловозов - на 26%, грузовых вагонов - на 17%, трикотажных и вязаных изделий - на 14%, обоев - на 13%, мясных консервов - на 12%.

Индекс промышленного производства Росстат вычисляет на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей по видам деятельности: "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений".

Напомним, рост ВВП за три квартала составил 1,1%. То есть промышленное производство растет в 2,5 раза быстрее, чем ВВП в целом.

вагоны, производство вагонов, завод, Уралвагонзавод(2019)|Фото: Накануне.RU

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Росстат: промышленное производство растет в 2,5 раза быстрее ВВП

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Теги: экономика, производство, промышленность



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