СМИ: Актер Игорь Верник госпитализирован в Москве

56-летний актер и шоумен Игорь Верник попал в больницу в столице, сообщают российские СМИ и telegram-каналы. Так, по данным Пятого канала, у звезды начались боли в области желудка, и после обследования у Верника, якобы, диагностировали острый панкреатит.

Двумя неделями раньше Вернику вызывали скорую помощь в МХТ им. Чехова, где он служит. Актер пожаловался на сильную боль в ноге и пояснице, его увезли в Боткинскую больницу. По данным РИА Новости, причиной госпитализации тогда стало обострение остеохондроза.

Между тем, в Instagram у Верника появились позитивные сторис, в которых он чуть ли не приплясывает на фоне дверей заведения, похожего на больницу. "Спасибо всем, кто беспокоился о моем здоровье", подписал актер видео.

Игорь Верник родился 11 октября 1963 года в Москве. В 1984 году окончил Школу-студию МХАТ (курс И. М. Тарханова). С 1986 года — артист МХТ им. Чехова. На телевидении с 1992 года, был ведущим более двух десятков проектов, примерно столько же спектаклей у него в театре и почти 90 работ в кино и сериалах. Часто приглашается в жюри Высшей лиги КВН, а также является одним из популярнейших ведущих на корпоративах и частных вечеринках.