На Среднем Урале перехватили наркокурьеров с оптовой партией "a-PVP"

На Среднем Урале задержаны члены межрегиональной преступной группы по торговле "синтетикой". Операцию проводили контрразведчики.

Как сообщили Накануне.RU в УФСБ России по Свердловской области, двое граждан России выполняли функции курьеров для сбыта оптовой партии наркотиков на территории Уральского федерального округа. Обоих задержали, когда они ехали из Екатеринбурга в сторону Богдановича.

При обследовании их автомобиля было обнаружено и изъято 10 кг наркотического средства а-пирролидиновалерофенон ("a-PVP"), являющегося производным N-метилэфедрона.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Наркокурьерам грозит от 15 лет лишения свободы.