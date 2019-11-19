Высокинский: в следующем году 40 млн рублей выделят на гранитную плитку

05 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    мужские спортивные сумки кожаные вот

Политика Свердловская область Уральский ФО
Общероссийский форум стратегического развития &quot;Города России 2030&quot;, Высокинский (2019) | Фото: Накануне.RU

Высокинский: в следующем году 40 млн рублей выделят на гранитную плитку

Заседание Екатеринбургской городской думы посетил мэр Александр Высокинский.

Как передает корреспондент Накануне.RU, одним из первых вопросов главе города стала судьба тротуаров. Депутаты спросили, какая сумма заложена на мощение гранитной плиткой в 2020 г.

"Зачем благоустраивать то, что уже благоустроено?" – поинтересовались депутаты.

По словам градоначальника, на эти цели планируется выделить ещё 40 млн руб. Все городские тротуары покрывать гранитом не будут, но предстоит благоустроить таким образом улицы Пушкина и 8 Марта, участки между улицей Малышева и проспектом Ленина, будет обсуждаться вопрос о мощении гранитом улицы Вайнера.

"Бехатоновая плитка уже отслужила, её просто разрывает от влажности", – рассказал Высокинский.

Напомним, год назад мэр Екатеринбурга рассказал, что гранитная плитка на ул. Ленина будет положена "один раз, но на всю жизнь и не только нашу". В этом году работы по укладке проверяет прокуратура.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Высокинский: в следующем году 40 млн рублей выделят на гранитную плитку

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Екатеринбург, Гордума, Высокинский. бюджет, плитка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети