Высокинский: в следующем году 40 млн рублей выделят на гранитную плитку

Заседание Екатеринбургской городской думы посетил мэр Александр Высокинский.

Как передает корреспондент Накануне.RU, одним из первых вопросов главе города стала судьба тротуаров. Депутаты спросили, какая сумма заложена на мощение гранитной плиткой в 2020 г.

"Зачем благоустраивать то, что уже благоустроено?" – поинтересовались депутаты.

По словам градоначальника, на эти цели планируется выделить ещё 40 млн руб. Все городские тротуары покрывать гранитом не будут, но предстоит благоустроить таким образом улицы Пушкина и 8 Марта, участки между улицей Малышева и проспектом Ленина, будет обсуждаться вопрос о мощении гранитом улицы Вайнера.

"Бехатоновая плитка уже отслужила, её просто разрывает от влажности", – рассказал Высокинский.

Напомним, год назад мэр Екатеринбурга рассказал, что гранитная плитка на ул. Ленина будет положена "один раз, но на всю жизнь и не только нашу". В этом году работы по укладке проверяет прокуратура.