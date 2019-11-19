В Facebook появилась страница председателя Екатеринбургской гордумы. В самой думе уверяют, что это фейк

В социальной сети Facebook недавно появилась страница, которая якобы принадлежит председателю Екатеринбургской городской думы Игорю Володину. Однако в самой думе уверяют, что это фейк.

Судя по данным на странице, она была создана в конце октября. У аккаунта насчитывается более 200 друзей, среди которых уральские депутаты и общественники.

"Екатеринбургская городская дума официально заявляет, что данная страница Игорем Володиным не создавалась и не ведется. В администрацию социальной сети уже направлено соответствующее заявление", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕГД.

Там предположили, что страница была создана неизвестными "специально для реализации их целей". Юридическое управление гордумы сейчас готовит заявление в правоохранительные органы.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Володин заявил, что стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга можно снизить сразу на 20%.