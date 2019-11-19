05 Сентября 2020
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Екатеринбургская городская дума (2019) | Фото: Накануне.RU

Результаты исполнения бюджета Екатеринбурга: с миллиардного оборота МУПов город получит только 54 млн

В Екатеринбургской городской думе заслушали доклад об исполнении бюджета за первые девять месяцев текущего года. Как передает корреспондент Накануне.RU с докладом выступила и.о. начальника департамента финансов администрации Екатеринбурга Ольга Сысолятина.

Согласно приведённым данным, утверждён плановый дефицит 14% к объёму доходов. Доходов за девять месяцев этого года получено 31 млрд или 68% к утверждённому бюджету.

Хуже всего исполнены сборы по патентным платежам (их собрано всего 60% от запланированного) и налог на имущество физлиц, однако в данном случае срок уплаты за отчётный период ещё не наступил. Его выплачивают в октябре-ноябре. Лучше всего (более чем на 80%) исполнены: поступления по произведённым здесь подакцизным товарам, единый сельскохозяйственный налог, госпошлины на установку рекламных конструкций.

Депутат Роман Ступников поинтересовался размерами налогов от прибыли муниципальных предприятий. Выяснилось, что с них в целом планируется получить 54 млн руб., однако 9 млн пока задолжал гортранс.

Ольга Сысолятина не смогла назвать точную сумму оборота МУПов, но рассказала, что речь идёт о сумме в несколько миллиардов рублей. "То есть с нескольких миллиардов мы собираем всего 54 млн", - уточнил Ступников. Ответ был утвердительным - Ольга Сысолятина объяснила такое положение дел тем, что получение прибыли не является приоритетом деятельности МУПов.

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Результаты исполнения бюджета Екатеринбурга: с миллиардного оборота МУПов город получит только 54 млн

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Теги: Екатеринбург, бюджет, Сысолятина, Ступников



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