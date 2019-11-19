05 Сентября 2020
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Политика За рубежом
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Польские СМИ рассмотрели два сценария войны США с Россией

Общественно-политический еженедельник "Мысль Польши" опубликовал два сценария потенциального вооруженного конфликта между США и Россией.

При первом сценарии армия США проведет по российской территории атаку с применением всех видов вооружения, в том числе ядерного.Однако подобный сценарий имеет риски, так как Москва может ответный удар.

Второй сценарий представляет многоходовую комбинацию, пишет Regnum. Так, Россия сначала будет помещена в экономическую изоляцию, в дальнейшем этом может привести к смене политического руководства в стране.

Ранее Польша нашла средство для "устрашения" России. Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что размещение американских войск в Польше будет сильнее "сдерживать Россию", чем если их отправить в Западную Европу.

По его словам, "Россия дважды подумает, прежде чем прибегнуть к военным средствам, если увидит присутствие международных войск в Польше, тем более американских".

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Польские СМИ рассмотрели два сценария войны США с Россией

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Теги: польша, сценарии войны, россия



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