Наталья Котова избрана главой Челябинска при одобрении "СР" и КПРФ

Наталья Котова 19 ноября избрана главой Челябинска - соответствующее решение приняли депутаты городской думы, передает корреспондент Накануне.RU.

За ее кандидатуру депутаты проголосовали единогласно.

Напомним, по итогам конкурса на пост главы города были рекомендованы три кандидата: директор Красноармейского дома интерната для престарелых и инвалидов "Березка" Виталий Евгеньев, глава Металлургического района Сергей Кочетков и врио главы города Наталья Котова.

Котова поблагодарила депутатов за оказанное доверие. Среди главных задач она отметила повышение открытости власти.

"Власть не должна быть отдельно от людей", - подчеркнула она.

Она призвала депутатов вместе работать для процветания города.

Кандидатуру Котовой поддержали фракции "Единой России" и "Справедливой России" в гордуме. Представитель КПРФ на заседании выступил за прямые выборы главы города, но все же предложил поддержать Наталью Котову.