Наталья Котова избрана главой Челябинска при одобрении "СР" и КПРФ
Наталья Котова 19 ноября избрана главой Челябинска - соответствующее решение приняли депутаты городской думы, передает корреспондент Накануне.RU.
За ее кандидатуру депутаты проголосовали единогласно.
Напомним, по итогам конкурса на пост главы города были рекомендованы три кандидата: директор Красноармейского дома интерната для престарелых и инвалидов "Березка" Виталий Евгеньев, глава Металлургического района Сергей Кочетков и врио главы города Наталья Котова.
Котова поблагодарила депутатов за оказанное доверие. Среди главных задач она отметила повышение открытости власти.
"Власть не должна быть отдельно от людей", - подчеркнула она.
Она призвала депутатов вместе работать для процветания города.
Кандидатуру Котовой поддержали фракции "Единой России" и "Справедливой России" в гордуме. Представитель КПРФ на заседании выступил за прямые выборы главы города, но все же предложил поддержать Наталью Котову.