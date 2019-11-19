Шумков назначил чиновников на ключевые посты в правительстве Зауралья

В Курганской области завершилось формирование высшего руководства региона.

На свои посты без приставки "и.о." назначены четыре руководителя.

Директором департамента промышленности и транспорта региона стал Владимир Ковалев, руководителем департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен Андрей Саркисов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Курганской области.

На должность директора департамента экономического развития назначен Иван Смирных, а начальником Главного управления социальной защиты населения стала Юлия Козлова.