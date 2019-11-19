В Подмосковье ликвидировали крупнейшую в России нарколабораторию

В Серпуховском районе Подмосковья полицейские ликвидировали крупнейшую в России нарколабораторию. По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, в подпольном цехе производили полторы тонны синтетических наркотиков в месяц. Их продавали через так называемый даркнет – теневой сектор сети.

Лаборатория расположилась на четырех гектарах бывшего фермерского хозяйства в Серпуховском районе Подмосковья. Преступников поймали с поличным, передает телеканал "Россия 24". В момент появления оперативников производство шло полным ходом. В цехах обнаружили химические реакторы стоимостью до полумиллиона рублей и более 100 килограммов наркотических средств.

Задержаны трое граждан Украины, которые выполняли роль химиков-технологов, а также курьер-закладчик и предполагаемый организатор наркопроизводства.

Волк рассказала, что обнаруженная лаборатория – крупнейшая за несколько лет. В результате операции были пресечены 18 поставок наркотиков в различные регионы России.