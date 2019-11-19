В Челябинске произошел пожар на территории компрессорного завода

В Челябинске произошел пожар на газовой котельной на территории компрессорного завода.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 6.30 утра 19 ноября. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Происходило открытое горение котельной на площади порядка 600 кв. метров.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Три человека самостоятельно эвакуировались из здания.

В 8.56 открытое горение было ликвидировано.

"Всего к ликвидации пожара привлекалось 85 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС России – 65 человек и 19 единиц техники", - сообщили в пресс-центре регионального ГУ МЧС.