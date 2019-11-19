05 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
пожар на Челябинском компрессорном заводе (2019) | Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске произошел пожар на территории компрессорного завода

В Челябинске произошел пожар на газовой котельной на территории компрессорного завода.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 6.30 утра 19 ноября. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Происходило открытое горение котельной на площади порядка 600 кв. метров.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Три человека самостоятельно эвакуировались из здания.

В 8.56 открытое горение было ликвидировано.

"Всего к ликвидации пожара привлекалось 85 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС России – 65 человек и 19 единиц техники", - сообщили в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

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В Челябинске произошел пожар на территории компрессорного завода

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Теги: Челябинский компрессорный завод, пожар, МЧС, котельная,



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