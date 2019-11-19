05 Сентября 2020
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сквер у Драмтеатра (2019) | Фото:Накануне.RU

Екатеринбургского "Деда-пикета", ударившего полицейского плакатом, приговорили к штрафу

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор общественному активисту Вадиму Панкратову. В мае этого года пожилой мужчина, являющийся завсегдатаем митингов и пикетов, во время протестов в сквере ударил плакатом ОМОНовца. Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, мужчину приговорили к штрафу.

"Суд признал виновным в преступлении по ст 318 УК РФ и приговорил Вадима Панкратова к штрафу в размере 20 тыс. руб. за применение насилия в отношении представителя власти. В случае уклонения от выплаты штрафа наказание заменить иным", - заявила судья Мамонтова. Также "Деда-пикета" обязали выплатить судебные издержки размером в тысячу рублей.

14 мая 2019 года подполковник полиции Трошин задержал активиста Скворцова из-за административного нарушения в пьяном виде. Панкратов решил заступиться за молодого человека. Согласно материалам дела, он нанес сотруднику семь ударов плакатом.

Дед-пикет, Вадим Панкратов(2019)|Фото: Накануне.RU

Полицейский испытал физическую боль и якобы даже обматерил деда. Скворцов заступился за него.

Сам осужденный с приговором суда не согласился.

"Негативное отношение. Откровенно скажу, идет 37 год. Меня в моем последнем слове судья затыкала и вела себя агрессивно. Оказывала давление и топала ногами. Такого не было даже при прокуроре Вышинском, сталинском сатрапе", - рассказал Панкратов корреспонденту Накануне.RU.

По словам Панкратова, он намерен обжаловать приговор и продолжит участвовать в акциях протеста "врагам назло".

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Екатеринбургского "Деда-пикета", ударившего полицейского плакатом, приговорили к штрафу

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Теги: Дед пикет, сквер



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