Морозы оставили дома школьников тюменской матрешки

Сильные морозы оставили дома школьников тюменской матрешки, передает корреспондент Накануне.RU.

В Тюмени сегодня объявлена первая в этом году актировка: из-за низких температур занятия отменили для учеников первой смены 1-4 классов. По данным синоптиков, сейчас в Тюмени -24 °С, скорость ветра 6 м/с. Не идут в школу также младшеклассники города Тобольск.

В Ханты-Мансийске занятия отменили для учеников первой смены с 1 по 9 класс. Сегодня в округе ожидаются неблагоприятные погодные условия -28 - 33 °С, местами до -34, -39 °С. В Нефтеюганске актировка объявлена для учащихся с 1 по 8 класс. В Сургуте, с 1 по 6, в Нижневартовске - с 1 по 4.

На Ямале понятие "актировка" действовало до 2015 г. Сейчас занятия в школах идут в любом случае, а отпускать ребенка в школу или нет - решают родители.