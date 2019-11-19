05 Сентября 2020
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Политика В России
Владимир Путин, Дмитрий Медведев, единая россия (2017) | Фото: sputnik

СМИ: "Единая Россия" готовит перестановки в руководстве партии

К съезду партии "Единая Россия", который пройдет 23 ноября, будут добавлены полномочия генсовету партии.

В него будут введены новые люди. Также будут перераспределены полномочия среди заместителей секретаря генсовета.

В руководящие органы введут вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике Сергея Перминова. Он может стать заместителем секретаря генсовета партии Андрея Турчака. Предполагается, что Перминов будет отвечать за работу с регионами – он возьмет на себя функции замсекретаря генсовета Виктора Селиверстова, который покинет этот пост, сообщают источники газеты "Ведомости".

Как сообщалось ранее, российский президент Владимир Путин примет участие в съезде партии "Единая Россия".

Информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Такие планы есть", — сказал пресс-секретарь главы государства.

Мероприятие состоится 23 ноября в ВДНХ. На съезде предстоит решить, в каком руководящем составе "Единая Россия" будет готовиться к кампании по выборам депутатов Госдумы в 2021 году и какие новые технологии нужны партии для победы.

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СМИ: "Единая Россия" готовит перестановки в руководстве партии

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Теги: Единая Россия, партия



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