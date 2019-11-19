Состав "Русских витязей" будет увеличен

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина передал пилотажной группе "Русские витязи" четыре истребителя Су-35С.

Ранее в текущем году шесть таких самолетов поступили на вооружение в Тверскую область. Четыре самолета поставлены в дополнение к восьми Су-30СМ, находящимся в парке "Русских витязей" с конца 2016 года.

Состоящие на балансе группы истребители ­Су-27, на которых "Русские витязи" летали с 1991 года, устарели и будут выведены из ее состава пилотажной группы.

Не исключено, что в 2020 года группа получит еще четыре Су-35С, сообщают "Ведомости".

В начале года асы пилотажной группы "Русские витязи" показали совершенно новую фигуру в воздухе.

Пилоты истребителей Су-30 СМ показывали фигуры высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке. Летчики показали знакомые маневры - групповой пилотаж, "горку" с разворотом, синхронную "бочку" и совместную "петлю Нестерова". После этого они показали роспуск после набора высоты.

"До этого самолеты четверкой заходили на зрителя и разлетались в разные стороны, а сейчас они вертикально поднялись вверх и разошлись уже на высоте около 2 тыс. метров", - отметил командир группы Андрей Алексеев.