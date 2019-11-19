В Горном Щите проверяют информацию об антисанитарии в местной школе

Прокуратура Екатеринбурга проверит сообщение родителей об антисанитарии в школе № 142 в поселке Горный Щит.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на это пожаловались родители учеников.

В надзорном ведомстве дадут оценку действиям сотрудникам образовательного учреждения в сфере организации питания в школе, соблюдению санитарных норм и правил при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации школьникам.