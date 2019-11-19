05 Сентября 2020
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Политика В России
(2003) | Фото

Сайты нарушителей будут блокировать в РФ незамедлительно

Кабмин России утвердил постановление, по которому операторы связи будут незамедлительно блокировать доступ к сайтам, на которых осуществляется обработка персональных данных с нарушением законодательства.

Документом вносятся дополнения в правила создания, формирования и ведения автоматизированной информационной системы "Реестра нарушителей прав субъектов персональных данных", утвержденных в августе 2015 года. Его создали, чтобы ограничивать доступ к информации в Сети, обрабатываемой с нарушением российского законодательства в области персональных данных, сообщает "Прайм".

Как сообщалось ранее, Центробанк впервые сообщил об объеме черного рынка по покупке и продаже баз персональных данных граждан.

Так, в первой воловине текущего года специалисты Банка России обнаружили 13 тыс. таких объявлений. Как выяснилось, вопреки расхожему мнению, только 1,5 тыс. баз, то есть 12%, попали на черный рынок от кредитно-финансовых организаций.

При этом источниками утечек часто бывают операторы обработки персональных данных. Всего существует три основных канала утечек данных банковских клиентов. Это сайты интернет-магазинов, если в ресурс встроен вредоносный код, торговые площадки в интернете и покупка данных с помощью телеграм-ботов.

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Сайты нарушителей будут блокировать в РФ незамедлительно

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Теги: сайты, блокировка



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