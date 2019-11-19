Россияне стали больше тратить на медицину и транспорт

Доля платных услуг россиянам в общем объеме ВВП возросла до 10,7%.

Таковы итоги 2018 года. За год до этого было 10%, следует из данных Росстата. Наибольший вклад в эти траты вносят медицинские, гостиничные и транспортные услуги. Причем тратить больше на врачей, отели, самолеты и такси стали не все россияне, а только 40% наиболее состоятельных.

Как сообщил завсектором развития социально-трудовых отношений Института экономики РАН Михаил Воейков, скорее всего, выросли цены на эти услуги, опережая рост стоимости других услуг. За счет этого вырос и общий объем и доля трат на них. А число людей, пользующихся этими услугами, может, даже и уменьшилось".

Эксперт отметил, что благосостояние жителей страны продолжает падать. Так, если несколько лет назад доля среднего класса в России составляла 30%, то сейчас - 20%, сообщает "Комсомольская правда".

Ранее Росстат сообщил, что доходы жителей страны в третьем квартале текущего года резко выросли.

Экономисты выразили сомнения на данный счет. Так, первая нестыковка указывает на то, что статистика ведомства не сходится с другими макроэкономическими показателями. Например, средний чек россиян снизился, а кредитов у них стало больше.

Рост реальных доходов в Росстате объяснили тем, что выросли трудовые доходы, которые занимают 77% от всех остальных. Эксперты не исключают, что Росстат ранее занижал оценку реальных располагаемых доходов.