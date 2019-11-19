В России продолжает дорожать хлеб

Рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной, а также смеси ржаной и пшеничной муки, в 2019 году в России достигнет 6,5-7%.

Это выше прогнозируемого уровня инфляции в 3-3,3%, следует из данных Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК). Там отмечают, что в прошлом году ржаной хлеб в России подорожал на 5% при росте закупочных цен на рожь на 46%. С начала текущего года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 6,6%, при этом закупочные цены на рожь повысились на 8,3%.

Как считают в РОСПиК, это связано с ростом тарифов ЖКХ, арендных ставок, повышением цен на ГСМ и транспортные услуги, а также на упаковку, сообщает ТАСС.

Ранее эксперты сравнили цены на хлеб в разных регионах России. По итогам сентября самый дорогой хлеб (в крупных городах) обнаружился в Санкт-Петербурге, самый дешевый – в Перми и Нижнем Новгороде.

Анализ периода с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года показал, что за это время больше всего подорожал ржаной хлеб - на 20%, до 36 руб.; он является и самым дорогим, отмечают в "Эвоторе". Стоимость Дарницкого, самого дешевого в списке, выросла на 8%, до 26 руб. Нарезной батон и Бородинский хлеб подорожали на 7%, а средние цены на пшеничный хлеб, напротив, снизились - на 4%, до 27 рублей.