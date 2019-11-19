Рожин: Для боевиков ПНС характерен захват гражданских лиц и инфраструктуры

Захват гражданского самолета «Ливийских авиалиний» в аэропорту Мисураты — типичное для террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) преступление. Подобное будет происходить, пока в Триполи орудуют боевики под командованием Файеза Сарраджа, уверен эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Военный специалист напомнил, что в Правительство национального согласия входят различные террористические группировки. Формально некоторые из них считаются правительственной армией. При этом «правительство» Сарраджа не в состоянии полностью контролировать своих же боевиков, поэтому периодически они устраивают войны между собой.

Рожин отметил, что нападения на мирных граждан и объекты инфраструктуры типичны для захваченной ПНС части Ливии. При этой власти захваты аэропортов боевиками никак нельзя предотвратить.

Пресс-секретарь Тобрукского правительства Ливии Хатем Орейби ранее потребовал от ПНС вернуть захваченный авилайнер. Он заявил, что в случае отказа законное правительство предпримет соответствующие меры. При этом ответственность за возможный нанесенный лайнеру ущерб будет возложена на руководство аэропорта.

Кризис в Ливии продолжается восемь лет, с тех самых пор, как вооруженная оппозиция при покровительстве США убила правителя Муаммара Каддафи. После его свержения и убийства запад Ливии перешел в руки террористов Правительства национального согласия. Восток страны контролирует законно избранное Тобрукское правительство.

В этом году фельдмаршал Халифа Хафтар инициировал новый этап антитеррористической операции «Аль-Карама» с целью избавить Триполи от боевиков. Многие зарубежные СМИ утверждают, что в борьбе с террористами также участвует ЧВК «Вагнера», однако доказательств этому не предоставляется.