В Екатеринбурге задержали преступника, который хотел "взорвать" Храм-на-Крови

В столице Урала задержан человек, угрожавшего "взорвать" Храм-на-Крови, сообщает ТАСС.

Сегодня в сети появилось видео, на котором преступник рассказывает, что хочет уничтожить расположенный в центре города храм и другие здания. Позже его задержали по месту жительства.

Никакой реальной угрозы не было – во время разговора родственников инициатора случившегося с силовиками выяснилось, что в последнее время "минер" стал "проявлять признаки неадекватного поведения". Не исключено, что ему теперь грозит проверка психического здоровья.