05 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
храм-на-крови, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге задержали преступника, который хотел "взорвать" Храм-на-Крови

В столице Урала задержан человек, угрожавшего "взорвать" Храм-на-Крови, сообщает ТАСС.

Сегодня в сети появилось видео, на котором преступник рассказывает, что хочет уничтожить расположенный в центре города храм и другие здания. Позже его задержали по месту жительства.

Никакой реальной угрозы не было – во время разговора родственников инициатора случившегося с силовиками выяснилось, что в последнее время "минер" стал "проявлять признаки неадекватного поведения". Не исключено, что ему теперь грозит проверка психического здоровья.

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В Екатеринбурге задержали преступника, который хотел "взорвать" Храм-на-Крови

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Теги: Храм-на-крови, взрыв, эксертиза



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Развитие сюжета:

Ранее 21.11.2019 07:50 Мск Суд не стал арестовывать мужчину, угрожавшего "взорвать" Храм-на-Крови в Екатеринбурге
Ранее 19.11.2019 11:16 Мск У мужчины, угрожавшего "взорвать" Храм-на-Крови в Екатеринбурге, нашли муляж гранаты

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