05 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
(2005) | Фото: Накануне.ru

В Сухом Логу – перебои с отоплением из-за запуска Ледовой арены

В Сухом Логу – перебои с отоплением из-за запуска Ледовой арены. Живущие в разных частях города жители жалуются на отсутствие тепла, передает корреспондент Накануне.RU.

18 ноября производилось техническое присоединение Ледовой арены к электроснабжению. Для этого дважды – с 8.30 до 9.00 и с 12.00 до 12.30 – кратковременно отключали городскую котельную №1 от электричества, говорится в официальной группе местной газеты "Знамя Победы" "Вконтакте". В результате произошел сбой в работе автоматических систем котельной, что не позволяет запустить большой котел и на полную мощность организовать подачу теплоносителя в многоквартирные дома.

По словам главы города Романа Валова, технические службы МУП "Жилкомсервис-СЛ" стараются выявить причины сбоя автоматики и восстановить подачу тепла необходимых параметров. Бригады будут работать в котельной до полной стабилизации положения. Точное число домов, оставшихся без тепла, не указывается, однако жители противоположных частей Сухого Лога жалуются на холодные батареи.

Напомним, Ледовую арену в Сухом Логу возводит Уральская горно-металлургическая компания в рамках стратегического соглашения о сотрудничестве с правительством Свердловской области.

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В Сухом Логу – перебои с отоплением из-за запуска Ледовой арены

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Теги: Сухой Лог, отопление, батареи



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