Правительство России выделило Зауралью более 70 млн рублей на покупку школьных автобусов

Правительство России выделило Курганской области 72 млн рублей на покупку новых школьных автобусов.

Деньги пришли из резервного фонда Правительства, распоряжение подписал лично премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Курганской области.

На сегодняшний день в регионе к образовательным учреждениям возят около 10 тыс. детей и подростков, в районах и городах работают 362 автобуса. В начале 2019 года 111 транспортных средств нужно было заменить, так как по закону если автобус отъездил 10 лет - его нужно списывать.

Всего в этом году с учетом этого финансирования школьный автопарк Зауралья обновится на 90 автобусов.