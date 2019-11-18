СМИ сообщили о возможной отставке замглавы ФСИН Валерия Максименко

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко написал рапорт об увольнении, сообщает Daily Storm со ссылкой на неназванный источник. Издание пишет, что его отставка может быть связана со сменой шефа – месяц назад ФСИН возглавил Александр Калашников.

На прошлой неделе Максименко в очень эмоционально окрашенном тоне прокомментировал переход ФСИН на новый формат работы со СМИ. Он рассказал, что теперь руководители ведомства не будут давать комментарии журналистам – их можно будет получить, направив письменный запрос в пресс-службу.

"Лично я комментариев давать больше не буду, но это не от неуважения к вам. Просто у нас меняется формат работы — теперь по всем интересующим вас вопросам вы обращайтесь, пожалуйста, письменно в нашу пресс-службу. И вам в течение семи дней будет направлен письменный ответ", - прокомментировал замдиректора ФСИН Валерий Максименко это нововведение.

Валерий Максименко

"Изменение формата — это, по большому счёту, к лучшему. Вот пример: начальник колонии — это пару недель назад было — головой в унитаз окунает заключённого, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать? Со стыда хочется под землю провалиться. Стыдище просто до смерти. А бумага, ну, бумага, я думаю, она всё стерпит. И на любой вопрос вам ответят с уважением, письменно, в течение семи дней", - добавил он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Калашников занял место уволенного президентом Геннадия Корниенко. Новый директор ФСИН окончил академию ФСБ и начинал службу с обычного оперуполномоченного, в дальнейшем, по данным источника МК, служил в контрразведке. Затем возглавлял УФСБ Республики Коми и Красноярского края и запомнился жестким и решительным стилем работы.

Александр Калашников

На счету Калашникова ряд громких задержаний, в том числе, губернатора Коми Вячеслава Гайзера вместе с его командой и руководителя УФСИН по Коми Александра Протопопова.

Напомним, в 2018 году Корниенко призвал не торопиться с реформой ведомства. Заявление прозвучало после скандала с пытками в ярославской исправительной колонии. По словам Корниенко, надо "со всех сторон это осмотреть", изучить эту проблему и тогда принимать решение. ФСИН после скандала в ИК Ярославля заявил, что проверит все случаи применения физической силы и специальных средств в колониях и СИЗО за прошедший год. В сентябре 2019 года в колонии в Пермском крае изнасиловали осужденного.