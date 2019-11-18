05 Сентября 2020
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коллаж, Трамп, ракеты, РСМД (2018) | Фото: Накануне.RU

Россияне безразличны к Трампу, но к США настроены скорее негативно - ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил очередной индекс российско-американских отношений. На данный момент он составляет 75 пунктов.

Абсолютное большинство россиян (85%) определяют нынешние отношения России и США в негативном ключе, как и год назад (86% в 2018 г). Россияне в основном характеризуют данные отношения как "напряженные" (52%), "прохладные" (20%) или "враждебные" (13%).

При этом 52% наши сограждан считают, что России следует активизировать сотрудничество с США в сфере безопасности. Следующим по счету нужно активизировать культурные (47%) и политические связи (45%). Реже всего россияне называли сотрудничество в сфере образования (39%), треть россиян (30%) придерживаются мнения, что ничего менять не надо, 17% - его нужно сократить. По сравнению с прошлым годом, доля россиян, считающих необходимым активизировать сотрудничество с США, по всем сферам понизилась.

Больше половины россиян безразлично относятся к президенту США Дональду Трампу, об этом сообщили 53% россиян, данное значение максимальное за весь период мониторинга. Чаще безразличие высказывает молодежь 18-24 лет (71%), а среди старшего поколения 45-59 и 60+ лет преобладают негативные оценки (по 37%).

Почти каждый второй россиянин считает, что отношения между двумя странами останутся без изменений (47%), эта доля увеличилась на 10%за последний год (37% в 2018 г). Положительно настроенных россиян в сторону улучшения отношений между Россией и США почти ровно столько же, сколько и отрицательно настроенных (19% против 20%), однако в 2018г. доля позитивно настроенных россиян была выше на 8%.

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Россияне безразличны к Трампу, но к США настроены скорее негативно - ВЦИОМ

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Теги: россия и сша, отношения, дональд трамп, россияне, сотрудничество



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