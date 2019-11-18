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Общество Свердловская область
сквер у Драмтеатра (2019) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге прокуратура просит условный срок для "Деда-пикета", ударившего полицейского плакатом

Пенсионер из Екатеринбурга Вадим Панкратов, более известный как "Дед-пикет", готов к вынесению ему приговора по итогам майских "скверных" протестов.

Напомним, во время протестных акций мужчина ударил полицейского картонным плакатом. Панкратова возмутило, что силовик якобы не пытался предотвратить массовые беспорядки. Сегодня в суде пенсионер признался, что в тот момент был в эмоциональном возбуждении.

"Оглашение приговора начнется завтра в 9 часов утра. А сегодня прокурор попросил для меня полгода условно и полгода - испытательный срок. Сегодня я сказал свое последнее слово, но судья затыкала меня и не давала говорить все, что я хотел сказать по этому поводу", - сообщил Накануне.RU Вадим Панкратов.

Мужчина назвал свое дело "политическим". По его словам, "скверные" протесты, пенсионная и мусорная "реформы" - это "звенья одной цепи, призванные внести раскол в наше общество". Также Вадим Панкратов поблагодарил СМИ за поддержку.

Напомним, недавно стало известно, что дума Екатеринбурга вернет сквер на Октябрьской площади, из-за которого разгорелся протест, в категорию земель общего пользования.

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В Екатеринбурге прокуратура просит условный срок для "Деда-пикета", ударившего полицейского плакатом

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Теги: Панкратов, суд, Дед-пикет, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 19.11.2019 07:59 Мск Екатеринбургского "Деда-пикета", ударившего полицейского плакатом, приговорили к штрафу

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