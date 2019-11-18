Медведев подписал постановление о создании национального парка "Зигальга" в Челябинской области

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании национального парка "Зигальга" в Челябинской области. Документ опубликован на сайте Правительства РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Площадь национального парка "Зигальга" – 45,6 тыс. га. Здесь обитают 55 видов млекопитающих, около 160 видов птиц, 13 видов земноводных и пресмыкающихся, в водоёмах – около 20 видов рыб, отмечено около 500 видов сосудистых растений, Ряд видов растений и животных находятся под особой охраной и занесены в Красную книгу РФ.

"Цель создания национального парка – сохранение уникальных лесных и тундровых природных комплексов в горных массивах Южного Урала в бассейнах рек Юрюзань и Куткурка (водоразделом которых является горный хребет Зигальга), имеющих большое природоохранное, научное и рекреационное значение", - говорится в документе.

Отмечается, что создание национального парка будет способствовать развитию экологического туризма в регионе.