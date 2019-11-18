05 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
национальный парк, Зигальга, (2019) | Фото: ОНФ Челябинская область

Медведев подписал постановление о создании национального парка "Зигальга" в Челябинской области

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании национального парка "Зигальга" в Челябинской области. Документ опубликован на сайте Правительства РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Площадь национального парка "Зигальга" – 45,6 тыс. га. Здесь обитают 55 видов млекопитающих, около 160 видов птиц, 13 видов земноводных и пресмыкающихся, в водоёмах – около 20 видов рыб, отмечено около 500 видов сосудистых растений, Ряд видов растений и животных находятся под особой охраной и занесены в Красную книгу РФ.

"Цель создания национального парка – сохранение уникальных лесных и тундровых природных комплексов в горных массивах Южного Урала в бассейнах рек Юрюзань и Куткурка (водоразделом которых является горный хребет Зигальга), имеющих большое природоохранное, научное и рекреационное значение", - говорится в документе.

Отмечается, что создание национального парка будет способствовать развитию экологического туризма в регионе.

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Медведев подписал постановление о создании национального парка "Зигальга" в Челябинской области

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Теги: Зигальга, Минприроды, национальный парк, Дмитрий Медведев,



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