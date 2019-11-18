Вартовчан приглашают на публичных слушаниях обсудить городской бюджет на трехлетку

Администрация Нижневартовска приглашает горожан на публичные слушания, где можно высказаться о бюджете на 2020 и плановые 2021-22 годы. Они начнутся в 18.00 21 ноября в Центральной городской библиотеке имени Анисимковой (улица Дружбы Народов, 22). Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться по этому же адресу с 17.00. Для регистрации необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

С проектом решения думы города можно познакомиться на сайте мэрии в рубрике "Публичные слушания". Согласно ему, в 2020 г. доходы городской казны составят 19,3 млрд, расходы – 19,9 млрд руб. Показатели бюджета 2021 г. по доходам и расходам – 18,5 и 19 млрд руб., 2022 – 17,4 и 18 млрд руб.

Отметим, 19 ноября в Ханты-Мансийске депутаты окружной думы соберутся для того, чтобы выслушать доклад губернатора о работе правительства в 2019 г. и проголосовать в первом чтении за окружной бюджет на трехлетку. Спикер парламента Борис Хохряков отметил, что главный финансовый документ будущего года гораздо больше, если сравнивать стартовые условия 2019 г. 73% денег направлены на решение тех вопросов, которые традиционно стоят перед бюджетом.