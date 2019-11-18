05 Сентября 2020
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Игорь Сахновский (2019) | Фото: facebook.com/feodor.eremeyev

"Нет слов, все случилось внезапно". Сахновский скончался из-за проблем с сердцем

Писатель Игорь Сахновский скончался из-за проблем с сердцем, рассказали Накануне.RU знакомые Сахновского.

"Знали друг друга визуально. Не успели плотно пообщаться. Это ужасное событие. Честно говоря, у меня даже нет слов. Все случилось, как всегда, внезапно. Еще в юности я проникся рассказами Сахновского. Тогда очень завидовал ему. До больших романов писателя пока не добрался", - прокомментировал в беседе с корреспондентом Накануне.RU уход Сахновского известный писатель Алексей Сальников.

"Года два назад у Игоря начались проблемы с сердцем. Была операция проведена. Но вот так вот случается. Мы дружили с 1976 года. По сути, Игорь был одним из самых моих близких друзей. Мы всю жизнь дружили. Пока неизвестно, когда пройдут похороны", - рассказал друг Сахновского, литератор Евгений Касимов.

Романы писателя издавались за границей. В 2008 году его книга была отмечена самим Борисом Стругацким. Премию "Бронзовая улитка" мэтр фантастики вручил уральцу за книгу "Человек, который знал все".

Напомним, сегодня стало известно, что ушел из жизни писатель Игорь Сахновский. Сахновский родился в 1958 году в Орске. В 1981 году окончил Уральский государственный университет по специальности "русская филология". Его дебютный роман "Насущные нужды умерших" был опубликован в журнале "Новый мир" в 1999 году и номинирован на премию имени Аполлона Григорьева.

Являлся членом Союза писателей России. Проживал в Екатеринбурге.

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"Нет слов, все случилось внезапно". Сахновский скончался из-за проблем с сердцем

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Теги: игорь сахновский, алексей сальников



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Ранее 19.11.2019 14:08 Мск Стала известна дата прощания с уральским писателем Игорем Сахновским

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Ранее 18.11.2019 13:59 Мск Ушел из жизни уральский писатель Игорь Сахновский

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