Кремль подтвердил дату встречи "нормандской четверки"

Саммит в "нормандском формате" (Россия, Украина, Франция, Германия) запланирован на 9 декабря в Париже, подтвердили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к встрече вступила в завершающую стадию, сообщают "Известия".

18 ноября президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор, который связан с подготовкой к "нормандскому саммиту".

15 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

После переговоров Елисейский дворец и аппарат украинского президента заявили, что встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России состоится 9 декабря.

Украинские СМИ пишут, что ожидаемая сегодня передача Украине ее кораблей, задержанных год назад за провокацию в Керченском проливе, связана со скорой встречей лидеров "нормандской четверки", на которой могут согласовать параметры нового закона об особом статусе Донбасса.