05 Сентября 2020
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Администрация города Нижневартовска, табличка (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске объявлен сбор документов на получение знака "За заслуги перед городом"

С 25 ноября по 25 декабря власти столицы Самотлора принимают документы на награждение горожан высшей наградой города – знаком "За заслуги перед Нижневартовском". Ее могут получить граждане РФ, прожившие и проработавшие не менее 20 лет в Нижневартовске и имеющие тот или иной знак отличия, например, государственную награду России или СССР, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Знак выдается вартовчанам за героизм, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей, объектов в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации последствий этих ситуаций вне зависимости от гражданства, стажа и наличия наград. С положениями о знаке, в том числе с перечнем документов, необходимых для представления главе города, можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе "О городе", в рубрике "Награды". Прием документов начнется 25 ноября и продлится месяц. Сдать бумаги можно по адресу улица Таежная, 24, кабинет №414, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Напомним, в феврале этого года на заседании думы назвали имена тех, кто удостоен почетного знака "За заслуги перед Нижневартовском". Депутаты решили дать награду заместителю директора "Спортивной школы олимпийского резерва "Самотлор" по спортивной подготовке (волейбол) Алексею Березину, заслуженному работнику сферы образования Людмиле Сениной, главному геологу "Югра Бурение" Юрию Шушакову.

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В Нижневартовске объявлен сбор документов на получение знака "За заслуги перед городом"

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Теги: За заслуги перед Нижневартовском, мэрия, прием документов



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