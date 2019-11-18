05 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Суд в Челябинске не удовлетворил иск "Яблока" к мэрии из-за отказа согласовать митинг в центре города

Челябинский областной суд не удовлетворил исковое заявление "Яблока" о признании незаконными действий администрации Челябинска, отказавшей им в согласовании митинга 17 ноября на заявленных площадках.

15 ноября Советский районный суд Челябинска отказал "Яблоку" в удовлетворении исковых требований в полном объеме. Председатель регионального отделения партии Ярослав Щербаков обжаловал решение суда, просил его отменить, а исковые требования удовлетворить.

"Суд не нашел оснований для признания действий ответчика незаконными, поскольку заявителю в проведении запланированного мероприятия не было отказано, иные места для проведения митинга истцом не были согласованы с ответчиком. Решение вступило в законную силу", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Напомним, администрация Челябинска не согласовала митинг за возврат прямых выборов мэра на Алом поле. Площадка, где планировалось провести протестную акцию, оказалась занята. Тогда "Яблоко" направило в мэрию на согласование другие площадки: на площади Революции у памятника Ленину, на площади Революции у фонтана за памятником Ленина и на площади Ярославского у памятника Глинки. Однако и эти площадки оказались заняты с 7 и до 22 часов другими публичными мероприятиями. При этом организаторам были предложены другие площадки: в сквере им. Д.В. Колющенко и у фонтанного комплекса в сквере по ул. Молодогвардейцев.

Добавим, что 17 ноября в Челябинске прошел пикет за возврат прямых выборов мэра. В акции протеста приняли участие около 50 человек.

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Суд в Челябинске не удовлетворил иск "Яблока" к мэрии из-за отказа согласовать митинг в центре города

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Теги: митинг, прямые выборы мэра, выборы главы, суд, Яблоко,



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