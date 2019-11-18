Из-за последствий оптимизации: бюджет здравоохранения Москвы предложили увеличить на 15 млрд

Фракция КПРФ в Мосгордуме предложила на 15 млрд руб. увеличить расходы, запланированные в бюджете столицы на 2020-2022 годы.

5 млрд руб. предлагается дополнительно направить на содержание поликлиник и оказание первичной медико-санитарной помощи; еще 5 млрд руб. — на содержание стационаров и оказание специализированной медицинской помощи; увеличить финансирование мероприятий по охране здоровья матери и ребенка предложено на 3 млрд руб., а также увеличить расходы на санаторно-оздоровительное лечение и медицинскую реабилитацию после перенесенных заболеваний на 2 млрд руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе фракции в МГД.

Дополнительные 15 млрд руб. коммунисты предлагают изыскать, сократив расходы департамента информационных технологий.

В КПРФ акцентируют внимание на том, что оптимизация здравоохранения в Москве была более чем ощутимой: С 2010 по 2016 годы число больниц в столице уменьшилось с 232 до 150, число поликлиник — с 1337 до 939. Женские консультации и детские поликлиники — с 839 до 514.

За тот же временной отрезок снизилась численность врачей — с 89,7 тысячи человек до 68,6 тысячи. Фельдшеров, санитаров, медсестер и прочих представителей среднего медицинского персонала с 2013-го по 2016 год также стало меньше на 7,5 тысячи человек — со 118,5 до 111 тысяч.

По данным Росстата, количество умерших в Москве в 2018 году выросло на 2,8% по отношению к показателю предшествующего года, до 122,1 тысяч человек, при увеличении данного показателя в среднем по России всего на 0,2%. Естественный прирост населения в Москве за указанный период времени сократился на 32% к прошлому году, до 10 тысяч человек.

Напомним, в соответствии с проектом закона "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов", из бюджета города и средств бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на здравоохранение в 2020 году будет направлено 701,1 млрд руб.