На Южном Урале будут судить жителя Казахстана, который пытался подкупить таможенника

В Челябинской области будут судить жителя Казахстана, который пытался подкупить сотрудника Челябинской таможни.

В конце сентября этого года казах предложил таможеннику $500 за то, чтобы последний не досматривал автомобиль иностранца, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Однако таможенник отказался от денег, а о попытке дачи взятки сообщил куда следует.

Сейчас уголовное дело на жителя Казахстана передано в суд.