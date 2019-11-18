05 Сентября 2020
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ХК Трактор, пустая трибуна, (2019) | Фото: vk.com/sektor1947

ХК "Трактор" ответил на открытое письмо фанатов, потребовавших отправить в отставку гендиректора клуба Видгофа

ХК "Трактор" опубликовал официальный ответ на открытое письмо фанатского движения "Сектор А", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, фанаты попросили губернатора Алексея Текслера отправить в отставку генерального директора клуба Бориса Видгофа, а также всю его управленческую команду, и объявили бессрочный бойкот домашних матчей.

В ХК "Трактор" заявили, что понимают и разделяют неудовлетворенность и недовольство спортивными результатами. В настоящий момент клуб занимается подготовкой к четырем матчам домашней серии.

"Команда, тренерский штаб, администрация клуба делают все возможное, чтобы заработать столь необходимые команде очки. Это возможно при полной поддержке команды. Организованный движением "Сектор А Ultras" саботаж накаляет и без того непростую ситуацию", - говорится в заявлении.

Накануне на домашнем матче "Трактора" с "Автомобилистом" представители "Сектора А" покинули трибуну и ушли с матча.

"Акция была организована сотрудником клуба, менеджером по работе с болельщиками, на основании личной неприязни к непосредственному руководителю. При этом все остальные болельщики, весь семи тысячный зал, продолжили поддерживать команду", - считают в ХК "Трактор".

Губернатор Алексей Текслер также в курсе обращения фанатов. Как и все болельщики клуба, глава региона недоволен текущими результатами.

В пресс-службе губернатора напомнили, что по инициативе Алексея Текслера произошла смена главного тренера.

"Важно отметить, что первоначальную задачу на сезон - выход в плей-офф и достижения там максимального результата - никто не отменял. Работа руководства клуба получит свою оценку по факту выполнения или невыполнения поставленных задач", - говорится в сообщении.

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ХК "Трактор" ответил на открытое письмо фанатов, потребовавших отправить в отставку гендиректора клуба Видгофа

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Теги: Трактор, Автомобилист, Борис Видгоф, фанаты, Алексей Текслер,



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