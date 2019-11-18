05 Сентября 2020
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Игорь Сахновский (2019) | Фото: facebook.com/feodor.eremeyev

Ушел из жизни уральский писатель Игорь Сахновский

18 ноября скончался уральский писатель Игорь Сахновский. Об этом сообщил издатель Федор Еремеев.

"Прощай, старый товарищ. Про Флоренцию теперь поговорить будет не с кем", - написал он в своем Facebook и приложив фото Сахновского, воздержавшись от каких-либо подробностей.

Игорь Сахновский родился в 1958 году в Орске. В 1981 году окончил Уральский государственный университет по специальности "русская филология". Его дебютный роман "Насущные нужды умерших" был опубликован в журнале "Новый мир" в 1999 году и номинирован на премию имени Аполлона Григорьева.

Публиковался в журналах и коллективных сборниках и антологиях. Являлся членом Союза писателей России, его книги издавались в Германии, Франции, Англии и Голландии. Проживал в Екатеринбурге.

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Ушел из жизни уральский писатель Игорь Сахновский

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Теги: Сахновский, смерть, писатель



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Развитие сюжета:

Ранее 19.11.2019 14:08 Мск Стала известна дата прощания с уральским писателем Игорем Сахновским
Ранее 18.11.2019 15:13 Мск "Нет слов, все случилось внезапно". Сахновский скончался из-за проблем с сердцем

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