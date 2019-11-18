Ушел из жизни уральский писатель Игорь Сахновский

18 ноября скончался уральский писатель Игорь Сахновский. Об этом сообщил издатель Федор Еремеев.

"Прощай, старый товарищ. Про Флоренцию теперь поговорить будет не с кем", - написал он в своем Facebook и приложив фото Сахновского, воздержавшись от каких-либо подробностей.

Игорь Сахновский родился в 1958 году в Орске. В 1981 году окончил Уральский государственный университет по специальности "русская филология". Его дебютный роман "Насущные нужды умерших" был опубликован в журнале "Новый мир" в 1999 году и номинирован на премию имени Аполлона Григорьева.

Публиковался в журналах и коллективных сборниках и антологиях. Являлся членом Союза писателей России, его книги издавались в Германии, Франции, Англии и Голландии. Проживал в Екатеринбурге.