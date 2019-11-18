"День белых лепестков" прошел В Воронежском областном перинатальном центре

Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню недоношенных детей, прошло 15 ноября в Воронежском Перинатальном центре, передает корреспондент Накануне.RU. Этот день в России называют «День белых лепестков». В Воронежском областном перинатальном центре его отмечают уже седьмой год.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской областной думы, одним из организаторов праздника в этом году стала главный внештатный неонатолог региона, председатель комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова. Участниками мероприятия стали также главный врач Воронежской областной клинической больницы № 1 Виктор Вериковский, руководитель Перинатального центра Сергей Хоц, медицинский персонал, родители и дети, которые в разные годы появились на свет в Воронежском перинатальном центре с низкой и даже экстремально низкой массой тела. Для своих бывших пациентов сотрудники перинатального центра приготовили конкурсы, сладкий стол и сувениры.

За 8 лет в Воронежском перинатальном центре родилось около 50 тысяч детей. И среди них ежегодно бывает около 300 малышей с массой тела менее 2 кг. Рекордсменом среди таких новорожденных был мальчик весом около 700 грамм."Для нас самое главное – это чтобы ребенок не просто выжил и вырос, а чтобы у него было как можно меньше различных осложнений", – подчеркнула Людмила Ипполитова.

Сейчас в отделении интенсивной терапии находятся 9 малышей, двойняшки – брат и сестра – под особым наблюдением врачей.

"Рождение ребенка – это счастье, но в некоторых случаях, когда малыш слишком торопится появиться на свет, это может обернуться настоящей трагедией. Наша задача не только спасать, выхаживать таких детей, но и оказывать помощь и поддержку их родителям. Именно для этого 7 лет назад в Воронежском перинатальном центре мы впервые организовали День белых лепестков. Кстати, сегодня этот праздник отмечают во всех перинатальных центрах России", – отметила Людмила Ипполитова.

Почетными грамотами были отмечены заведующие отделениями, врачи, акушеры и младший медперсонал Воронежского перинатального центра. Особую благодарность главный внештатный неонатолог региона, председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова выразила тем сотрудникам, которые, помимо своих профессиональных обязанностей, на добровольных началах ведут образовательную работу в Школе родителей недоношенных детей. Школа открылась здесь год назад при поддержке Людмилы Ипполитовой в помощь родителям, а также бабушкам и дедушкам, в семьях которых растет ребенок-торопыжка. Кроме того, в сети Интернет на сайте «Торопыжки36.рф» родители могут обмениваться информацией и получать рекомендации от сотрудников Воронежского перинатального центра в режиме online.

В настоящее время в Воронежской области в рамках региональной программы развития здравоохранения действует подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка», направленная, в том числе, на развитие и модернизацию медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным детям. По словам председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова, финансирование подпрограммы ежегодно увеличивается.

"В 2019 году на эти цели из бюджета выделено 524,5 млн рублей. В будущем году проектом бюджета предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований по данной строке расходов. Прогнозируется, что на мероприятия в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» будет направлено более 600 млн рублей", – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.