05 Сентября 2020
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Происшествия В России
серая зарплата взятка конверт деньги (2010) | Фото: www.gs.by

МВД оценило ущерб от коррупции в России в 102 млрд рублей

Ущерб по уголовным делам коррупционной направленности в России за 8 месяцев текущего года составил около 102 млрд рублей. В бюджет возмещено млрд рублей.

За это время правоохранительные органы выявили 18,4 тыс. коррупционных преступлений. Около 5,5 тыс. из них было совершено в крупном и особо крупном размерах, сообщает "Интерфакс".

МВД за этот год выявило более трех тысяч преступлений, совершенных уличенными во взяточничестве чиновниками. К ответственности привлечена одна тысяча человек. Изъято имущество и деньги на 1,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что россиянам предложат ответить на несколько вопросов, связанных с эффективностью мер по борьбе с коррупцией в стране.

Опросный лист будет размещен на официальных сайтах ФСБ, Генпрокуратуры, МВД, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной таможенной службы. Пользователи смогут зайти на любой из этих ресурсов и оставить свое мнение по поводу этой проблемы.

Цель опроса состоит в том, чтобы оценить уровень восприятия масштабов коррупции гражданами, а также для отслеживания эффективности работы органов власти в этом направлении.

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МВД оценило ущерб от коррупции в России в 102 млрд рублей

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Теги: коррупция, ущерб



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