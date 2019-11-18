05 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
министр здравоохранения Челябинской области Виталий Тесленко (2012) | Фото: pravmin74.ru

Суд в Челябинске снизил до 10 млн рублей штраф экс-министру здравоохранения Тесленко

Суд в Челябинске частично удовлетворил ходатайство адвоката об освобождении бывшего министра здравоохранения региона Виталия Тесленко от дополнительного наказания в виде штрафа. Сумма штрафа снижена с 60 млн до 10 млн рублей.

"Ленинский районным судом рассмотрено ходатайство защитника Тесленко об освобождении от дополнительного наказания в виде штрафа. Ходатайство удовлетворено частично. Сумма штрафа снижена до 10 млн рублей", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, сумма штрафа неоднократно снижалась с 300 млн руб. до 70 млн руб. За весь период отбывания наказания экс-министр выплатил 9,4 млн руб. В августе прошлого года Ленинский районный суд города частично удовлетворил ходатайство адвоката, снизив штраф с 60 млн руб. до 5 млн руб. Однако прокуратура оспорила решение суда. В октябре Челябинский областной суд позицию прокурора поддержал.

Тесленко суд(2014)|Фото: Накануне.RU

Виталий Тесленко был осужден в 2014 году на семь лет за взятки. Однако в сентябре 2017 года экс-министр вышел из мест лишения свободы по УДО. Это произошло через полгода после того, как стало известно, что СК возбудил уголовное дело в отношении Михаила Юревича по факту получения взятки в 2012 году от Виталия Тесленко.

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Суд в Челябинске снизил до 10 млн рублей штраф экс-министру здравоохранения Тесленко

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Теги: Виталий Тесленко, суд, УДО, коррупция, штраф,



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