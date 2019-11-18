В Екатеринбурге нашли способ снизить стоимость проезда в общественном транспорте сразу на 20%

Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга можно сделать ниже. Об этом заявил председатель городской думы Игорь Володин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕГД, в думу поступают обращения от екатеринбуржцев, которые просят объяснить причины существующей цены на билет. Игорь Володин провел ряд консультаций с экспертами и те подтвердили, что сопутствующие платежи, которые закладываются операторами за свои услуги при каждой транзакции, необоснованно завышены: по предварительным данным, это 4-6 рублей.

"Учитывая, что в месяц по картам проезжает порядка 10 млн пассажиров, то их наценка получается слишком высокой. Это наводит на мысль о целесообразности отказа от услуг таких операторов или проведения новых торгов. Все это позволит снизить стоимость проезда в общественном транспорте уральской столицы ориентировочно на 20%", - сообщили в думе.

Володин дал поручение проанализировать данный вопрос Счетной палате Екатеринбурга. Сегодня ее представители подтвердили необходимость проведения тщательного аудита и внесли его в план своих проверок, который будет опубликован после 15 декабря.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе региональная энергетическая комиссия Свердловской области прокомментировала исключение метро из Е-карты.