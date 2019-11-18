Россияне стали чаще слушать грустную музыку и тяжелый рок
Аналитики Mail.ru Group изучили музыкальные предпочтения пользователей голосового помощника "Маруся". Виртуальный ассистент посчитал количество запросов на включение музыки разных жанров и узнал, каким исполнителям отдают предпочтение.
Каждое пятое обращение к Марусе - это просьба включить музыку. Около 30% пользователей доверяют выбор композиций самой Марусе.
В летние месяцы самыми популярными плейлистами в "Марусе" были сборники для бега и тренировок. Просьбы включить музыку для пробежки летом 2019 года составляли четверть всех музыкальных запросов. Однако с приходом осени, их количество сократилось почти вдвое.
Осенью Марусю чаще просят ставить рок-музыку, преимущественно хеви-метал. В лидерах по числу запросов группы Black Sabbath, Rammstein и другие. Кроме того, пользователи стали больше слушать лирические композиции. В сентябре 2019 года на 17% выросло количество запросов, связанных с поиском грустной, мелодичной музыки. Самыми популярным направлением в этой категории стали джаз и блюз.
В числе популярных течений также хаус, техно и другие виды электронной музыки. Такие треки обычно включают, чтобы сконцентрироваться, например, на работе или учебе.
Топ-10 самых популярных зарубежных исполнителей по количеству запросов:
1. Beatles
2. Rammstein
3. Black Sabbath
4. Passenger
5. Metallica
6. Imagine Dragons
7. Radiohead
8. Billy Joel
9. Queen
10. Drake
Топ-10 самых популярных российских исполнителей по количеству запросов:
1. Тимати
2. Ленинград
3. Монеточка
4. Би-2
5. АукцЫон
6. Гречка
7. Артур Пирожков
8. Егор Крид
9. Сектор Газа
10. Тима Белорусских
Авторы рейтинга отмечают, что сейчас голосовой ассистент от Mail.ru находится в режиме бета-тестирования.