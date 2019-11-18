Россияне стали чаще слушать грустную музыку и тяжелый рок

Аналитики Mail.ru Group изучили музыкальные предпочтения пользователей голосового помощника "Маруся". Виртуальный ассистент посчитал количество запросов на включение музыки разных жанров и узнал, каким исполнителям отдают предпочтение.

Каждое пятое обращение к Марусе - это просьба включить музыку. Около 30% пользователей доверяют выбор композиций самой Марусе.

В летние месяцы самыми популярными плейлистами в "Марусе" были сборники для бега и тренировок. Просьбы включить музыку для пробежки летом 2019 года составляли четверть всех музыкальных запросов. Однако с приходом осени, их количество сократилось почти вдвое.

Осенью Марусю чаще просят ставить рок-музыку, преимущественно хеви-метал. В лидерах по числу запросов группы Black Sabbath, Rammstein и другие. Кроме того, пользователи стали больше слушать лирические композиции. В сентябре 2019 года на 17% выросло количество запросов, связанных с поиском грустной, мелодичной музыки. Самыми популярным направлением в этой категории стали джаз и блюз.

В числе популярных течений также хаус, техно и другие виды электронной музыки. Такие треки обычно включают, чтобы сконцентрироваться, например, на работе или учебе.

Топ-10 самых популярных зарубежных исполнителей по количеству запросов:

1. Beatles

2. Rammstein

3. Black Sabbath

4. Passenger

5. Metallica

6. Imagine Dragons

7. Radiohead

8. Billy Joel

9. Queen

10. Drake

Топ-10 самых популярных российских исполнителей по количеству запросов:

1. Тимати

2. Ленинград

3. Монеточка

4. Би-2

5. АукцЫон

6. Гречка

7. Артур Пирожков

8. Егор Крид

9. Сектор Газа

10. Тима Белорусских

Авторы рейтинга отмечают, что сейчас голосовой ассистент от Mail.ru находится в режиме бета-тестирования.