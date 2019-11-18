05 Сентября 2020
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Рамзан Кадыров (2016) | Фото:beticon.ru

Рамзан Кадыров расстроился, что его слова про наказание сплетников из интернета искажают

Рамзан Кадыров прокомментировал критику в свой адрес, вызванную его высказываниями на счет "убийств" сплетников из сети. "Кавказский узел" со ссылкой на телеканал "Грозный" сообщает, что глава Чеченской Республики возмутился попытками передергивания и искажения смысла его высказывания.
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По поводу своих критиков Кадыров заявил: "Половина в Европе, два-три, наверное, дома, остальные в других местах. Когда начинаешь выявлять, узнаешь, кто это такие".

Глава республики объяснил, что по местной этике вышло "я тебя побью, я тебя убью, я вырву", но его словам (Кадыров говорил на чеченском языке – прим. ред.) дали прямой перевод. Он также напомнил о кровной мести, которую ввели "не [для того] чтобы убивать людей, а чтобы не убивали их".

Слова Кадырова вызвали широкий общественный резонанс. Известный блогер, дизайнер Артемий Лебедев призвал Кадырова соблюдать федеральные законы, а не руководствоваться такими понятиями как месть.

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Рамзан Кадыров расстроился, что его слова про наказание сплетников из интернета искажают

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Теги: рамзан кадыров, сплетники, искажение, убийство



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