На Южном Урале чиновника будут судить за взятку в 250 тысяч рублей

Сотрудника администрации Верхнеуфалейского городского округа будут судить по обвинению в получении взятки в размере 250 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в августе инженер отдела транспорта, связи, ЖКХ, энергетики и жилищных правоотношений получил в офисе подрядчика 250 тыс. руб. за согласование актов выполненных работ, счет фактур и оплаты работ по муниципальному заказу.

По решению суда на автомобиль обвиняемого наложен арест. Сам он находится под домашним арестом.