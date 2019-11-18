Школы и детсады в уральском городе остались без холодной воды из-за аварии

В уральском городе Артемовский коммунальные службы ликвидируют порыв на трубе холодного водоснабжения диаметром 170 мм.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в результате коммунальной аварии временно ограничено холодное водоснабжение в 35 многоквартирных домах, двух общеобразовательных школах и двух детских садах. Население уже оповещено представителями управляющих компаний.

В социально-значимых объектах создан необходимый запас воды, а учреждения продолжают работу в штатном режиме. Как добавили в ведомстве, предварительное время завершения аварийно-восстановительных работ – сегодня в 20 часов по местному времени.