05 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
кран, вода, отключение, капля (2016) | Фото:Накануне.RU

Школы и детсады в уральском городе остались без холодной воды из-за аварии

В уральском городе Артемовский коммунальные службы ликвидируют порыв на трубе холодного водоснабжения диаметром 170 мм.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в результате коммунальной аварии временно ограничено холодное водоснабжение в 35 многоквартирных домах, двух общеобразовательных школах и двух детских садах. Население уже оповещено представителями управляющих компаний.

В социально-значимых объектах создан необходимый запас воды, а учреждения продолжают работу в штатном режиме. Как добавили в ведомстве, предварительное время завершения аварийно-восстановительных работ – сегодня в 20 часов по местному времени.

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Школы и детсады в уральском городе остались без холодной воды из-за аварии

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Теги: вода, Артемовский, МЧС



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